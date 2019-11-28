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Muğlalı ev kadını çocukluk hayali yağ sıkım fabrikasını devlet desteğiyle kurdu

Muğlalı ev kadını (34), çocukluk hayali yağ sıkım fabrikasını devlet desteğiyle kurdu. Erken hasat yaptığı zeytinlerin sıkımından elde ettiği yağa 'Feri Olive' ismiyle marka tescili de yaptıran Yıldız, kadın girişimci adayları için ilham oldu.

Çocukluk hayali gerçekleşti
Muğlalı ev kadını Feriştah Yıldız (34), çocukluk hayali yağ sıkım fabrikasını devlet desteğiyle kurdu. Erken hasat yaptığı zeytinlerin sıkımından elde ettiği yağa 'Feri Olive' ismiyle marka tescili de yaptıran Yıldız, kadın girişimci adayları için ilham oldu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan 1 milyon lira hibe alan Yıldız, 3 bin metrekare kapalı alan üzerine kurduğu fabrikayı 2 milyon liraya mal etti. Evli ve 3 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Yıldız, "Kadın güçlü olduğu takdirde başaramayacağı, aşamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki istesin. İnşallah başarılı kadınlarımızın sayısı daha da artar. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum" dedi.

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