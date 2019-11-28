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  • 28.11.2019 18:23
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 18:23

2019 ? son dakika silinecek mi?

borçları siliniyor mu sorusu öğrencilerin gündeminde. KYK borçları hakkında son bilgiyi verdi. KYK borçları silinecek mi sorusu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı açıklamaların ardından gündeme geldi. Berat Albayrak, ile ilgili çalışma yapıldığını ifade etti. Peki, KYK borçları silinecek mi ya da af gelecek mi? Halen öğrenciliği devam edenler ve mezun olmuş olanlar tarafından merak edilen KYK borçlarının ne zaman silineceği tartışılıyor. Ancak bu konuda net bir adım atılmış değil. Peki KYK ? İşte ler

2019 KYK öğrenim kredisi borçları silindi mi?

KYK borçları siliniyor mu, KYK borçlarına af mı gelecek Berat Albayrak son açıklamayı yaptı. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK borçları hakkında son bilgiyi veren Berat Albayrak gerekli çalışmayı yapıyoruz dedi. Halen öğrenciliği devam edenler ve mezun olmuş olanlar tarafından merak edilen KYK borçlarının ne zaman silineceği tartışılıyor. Ancak bu konuda net bir adım atılmış değil. Sigortalı bir işe başlayana kadar KYK borcunu ödeyemeyecek olan kişiler aşağıdaki adımları takip ederek borcunu erteleyebilir. E devlet kapısı üzerinden yapılan başvuru için , e Devlet şifresi olmayan vatandaşların PTT 'ye giderek şifrelerini alması gerekmektedir.


KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak, çalışmanın borçları erteleme ya da taksitlendirme olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde detayların gelmesi bekleniyor.

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