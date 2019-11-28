İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine ödeyeceği İBB burs sonuçları açıklandı. 30 bin öğrenciye 3 bin 200'er lira vereceğini duyuran İBB sonuçları duyurdu. Günlerdir başvuru sonuçlarını bekleyen üniversite öğrencileri, İBB'nin https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc sayfasından başvuru sonuçlarına kişisel bilgilerini doldurarak ulaşabilecekler. İşte, İBB burs başvuru sonuçları öğrenme sayfası ve konuyla ilgili bilgiler.

İLK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK

Başkan İmamoğlu'nun yaptığı duyuruda, ilk ödemelerin aralık ayı içerisinde yapılacağı duyuruldu. Asil öğrenci listesinde yer alan ancak burs kazanmasına rağmen işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin yerine yedek liste üzerinden eklemeler yapılacak