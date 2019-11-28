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  • 28.11.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 11:15

Af, ek gösterge çıktı mı, son durum nedir?

Milyonların gözü af, ve 3600 ek gösterge çıktı mı, son durum nedir? Sorularının cevabına odaklanmış durumda. Bu bağlamda EYT, af ve 3600 ek gösterge için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ceza infaz kanunundaki değişiklik teklifi ya da kamuoyundaki yaygın kullanımıyla “af yasası” ile ilgili merak ettikleriniz ve EYT yasası ve 3600 ek gösterge gelişmeleri takvim.com.tr'de olacak. Af yasası edinilen bilgilere göre, , infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında meclis gündemine getirecek. AK Partili hukukçu kurmaylar uyuşturucu suçlarının da kapsam dışında kalması kararı aldı.

Af, EYT ek gösterge çıktı mı, son durum nedir?

Kamuoyunun yakından takip ettiği af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, af yasası, EYT ve 3600 ek gsöterge kimleri kapsayacak araştırmaları devam ediyor. Ceza infaz kanununda yapılacak değişikliklerin öngörüldüğü af yasasının 2020 yılının Ocak ayında Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda ise cezaevinde kalınacak süre 3'te 2'den yüzde elli'ye indirilecek. Yani 20 yıl ceza alan biri 10 yıl cezaevinde kalacak. Genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge açıklamaları ve tüm detaylar takvim.com.tr'de olacak.

AF YASASI İÇİN TARİH NETLEŞİYOR

"İnfaz düzenlemesi ne zaman gündeme gelecek?" sorusu yanıtını buldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti, infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında meclis gündemine getirecek. AK Parti'nin hukukçu kurmayları ceza infaz düzenlemesi için bir araya geldi. Çalışmada teklifin ayrıntıları netleşti. Bu kapsamda bazı suçların infaz indirimi kapsamı dışında kalması görüşü benimsendi.

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