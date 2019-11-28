Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı buzağı desteklemeleri için bekleyiş devam ediyor. 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında ülke genelindeki 597 bin yetiştiriciye 2 milyon 509 bin baş buzağı için 1 milyar 200 milyon liralık ödeme yapılmıştı. Peki, buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Başvurular ne zaman? Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

2018 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı 2. dönem ödemesi henüz yapılmadı. Ödemelerin Kasım ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

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