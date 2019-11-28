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  • 28.11.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 17:45

leri - hangi ürünlerde indirim var?

leri 2019! En iyi giyim markaları arasında yer alan Pull and Bear'da alışveriş çılgınlığına katılıyor. Tüketiciler hangi ürünlerde indirim olduğunu araştırmaya başladı. Black Friday kapsamında ülkemizde efsane indirimler devam ediyor. Bir çok marka ve alışveriş sitesinin kampanyalarına her geçen gün yenileri ekleniyor. İşte Black Friday Pull and Bear indirimleri 2019! Hangi ürünlerde indirim var? indirim kampanyasına katılan 10'larca büyük marka var. Black Friday ismi Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle verilmiştir.

Efsane Cuma Pull and Bear indirimleri!

Black Friday Pull and Bear indirimleri 2019! Black Friday kapsamında ülkemizde efsane indirimler devam ediyor. Bir çok marka ve alışveriş sitesinin kampanyalarına her geçen gün yenileri ekleniyor. En iyi giyim markaları arasında yer alan Pull and Bear'da alışveriş çılgınlığına katılıyor. Tüketiciler hangi ürünlerde indirim olduğunu araştırmaya başladı. İşte Black Friday Pull and Bear indirimleri 2019! Hangi ürünlerde indirim var? Merak edilen detaylar haberimizde... Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir.

'KARA CUMA' NE ZAMAN?

Türkiye'de "Muhteşem Cuma, Beklenen Cuma, Efsane Cuma" gibi isimlerle adlandırılan Kara Cuma her yıl kasım ayının son Cuma günü gerçekleştiriliyor. 2019 yılında ise 29 Kasım'a denk gelen bu günde birçok üründe indirim yapılacak.

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HaberlerEkonomi Haberleri29 Kasım Black Friday Pull and Bear indirimleri - Efsane Cuma hangi ürünlerde indirim var?
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