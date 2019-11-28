Milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam oranı yapılacağı büyük merak konusu oldu. Bu bağlamda internette sürekli açıklamalar yapılıyor. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrasında 2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı için araştırmalarda hızlanmış durumda. Enflasyon oranında verilecek zammın haricinde, asgari ücretten alınan vergi oranlarında indirime gidilerek ek zam vermiş gibi olacak. Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor. Asgari ücret komisyonu Aralık ayı itibariyle toplanacak ve bu toplantıda zam oranı belirlenmiş olacak.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM HABERLERİ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ