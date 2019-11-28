Bugünkü
Takvim

140 yerleşim yerine daha doğalgaz

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yıl sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğalgaz arzının tamamlanacağını belirterek, "Gelecek 3 yıldaki hedefimiz ise yaklaşık 100 yerleşim yerini daha doğalgazla buluşturmak" dedi.

140 yerleşim yerine daha doğalgaz
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yıl sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğalgaz arzının tamamlanacağını belirterek, "Gelecek 3 yıldaki hedefimiz ise yaklaşık 100 yerleşim yerini daha doğalgazla buluşturmak" dedi. 'Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı'nda konuşan Dönmez, 2002'de Türkiye'de 5 büyükşehirde doğalgaz kullanıldığını, bugün artık 81 il ve 531 ilçenin tamamında doğalgazın vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Doğalgaz abone sayımız 15.8 milyona, doğalgazdan yararlanan vatandaş sayımız ise 66.5 milyona ulaştı."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri140 yerleşim yerine daha doğalgaz
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri