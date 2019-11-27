TOKİ ucuz konut fırsatlarına bir yenisi daha eklendi. Ev almak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu yıl özellikle emekli ve dar gelir gruplarının yüzünü güldürdü. Birçok ilde konutlarını satışa çıkaran TOKİ, kasım itibarıyla 1981 konutu daha satışa çıkardı. Evlerin taksiti emeklilerin bütçesine uygun olacak şekilde 80 bin liradan, taksitler de 310 liradan başlayarak artıyor.

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TAKSİTLER 310 LİRADAN BAŞLIYOR

Birçok ilde konutlarını satışa çıkaran TOKİ, kasım itibarıyla1981 konutu daha satışa sundu. 24 ilde hayata geçirilen konut projeleri, özellikle emekli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Evlerin taksiti emeklilerin bütçesine uygun olacak şekilde 80 bin liradan, taksitler de 310 liradan başlayarak artıyor. 20 yıla kadar yani 240 ay vade seçeneğiyle ödeme imkanı sunan TOKİ, hiç evi olmayan emeklileri konut sahibi yapıyor. İnşa ettiği konutları sadece bir bina olarak değil, kazandırdığı yan alanlarla birlikte bir sosyal yaşam alanına dönüştürüyor.

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