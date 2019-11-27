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  • 27.11.2019 16:14
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 16:14

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“Ne kadar emekli maaşı alırım?” sorusu en fazla araştırılan konular arasında yer almaktadır. Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Vatandaşlar hesaplama ve sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. Emekli maaşının ne kadar olacağı farklı kriterlere göre değişiklik gösteriyor. 4A yani eski ismiyle SSK için emekli maaşı hesaplama e- sistemi üzerinden yapılıyor. 4B kapsamında olan maaşlar ise online olarak E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. SGK'ya yüksek sigorta primi ödeyenler prim ödemeleri daha az olanlara nazaran daha yüksek emekli maaşı alırlar. İşte SGK, SSK, Bağkur, 4a, 4b, 4c emekli maaşı sorgulama...

Bugün emekli olunca ne kadar maaş alırım?

Emekli olduktan sonra maddi sıkıntı çekmek istemeyen vatandaşlar yüksek emekli maaşı alma yollarını araştırıyor. Ayrıca ne kadar maaş alacaklarını da öğrenmek istiyorlar. Emekli maaşı hesaplama yöntemleri sayesinde kişi çalışma hayatına devam ettiği sırada emekli olduğunda ne kadar maaş alacaklarını bilmek istiyorlar. Peki emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? İşte emekli maaşı hesaplama yolları. Emekli maaşı hesaplama yolları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. SGK, SSK, Bağkur, 4a, 4b, 4c emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Emekli maaşının ne kadar olacağı farklı kriterlere göre değişiklik gösteriyor.

4A (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

SSK, yani 4A çalışanları SGK emekli aylık hesaplamalarını https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresinden kimlik bilgileri ve SSK sicil numarasıyla yapabilirler. Gerekli bilgileri eksiksiz olarak girdikten sonra ''Sorgula'' butonuna basarak emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz.

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