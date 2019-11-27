Emekli olduktan sonra maddi sıkıntı çekmek istemeyen vatandaşlar yüksek emekli maaşı alma yollarını araştırıyor. Ayrıca ne kadar maaş alacaklarını da öğrenmek istiyorlar. Emekli maaşı hesaplama yöntemleri sayesinde kişi çalışma hayatına devam ettiği sırada emekli olduğunda ne kadar maaş alacaklarını bilmek istiyorlar. Peki emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? İşte emekli maaşı hesaplama yolları. Emekli maaşı hesaplama yolları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. SGK, SSK, Bağkur, 4a, 4b, 4c emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Emekli maaşının ne kadar olacağı farklı kriterlere göre değişiklik gösteriyor.

4A (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

SSK, yani 4A çalışanları SGK emekli aylık hesaplamalarını https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresinden kimlik bilgileri ve SSK sicil numarasıyla yapabilirler. Gerekli bilgileri eksiksiz olarak girdikten sonra ''Sorgula'' butonuna basarak emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ