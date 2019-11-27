Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olan PTT'nin personel alımına ilişin bekleyiş devam ederken, PTT'den heyecanlandıran bir hamle geldi. Kurum, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak Resmi Gazete'nin 19 Kasım 2019 tarihli sayısında yayımladı. Bu gelişmenin ardından gözler PTT personel alımına çevrildi. Peki, PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT'nin personel alımı ilanları hakkında ardı ardına gelen açıklamalardan ilki PTT çalışanlarının sendikası olan Birlik Haber Sen tarafından yapıldı. İkinci açıklama ise PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapıldı.



2020 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı. Ancak yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte beklentilerin artması, gözleri 2020 yılının ilk aylarına çevirdi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ