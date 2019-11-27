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  • 27.11.2019 10:00
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 10:01

2020 personel alımı ne zaman? İşte personel alımı başvuru şartları

personel alımı için yeni gelişme oldu. 19 kasım 2019 tarihinde 'de Personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. Posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık şeklinde sektörlerde etkinlik gösteren PTT'nin personel alımına ilişkin bekleyiş devam ederken PTT, Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Bu hamlenin arkasından, bu kurumda istihdam edilmek isteyen yurttaşlar araştırmalarına hız verdi. İşte, PTT personel alımı hakkında ayrıntılar... Personel alımı, Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT'nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden minimum bir ay önce duyurulur.

2020 PTT personel alımı ne zaman? İşte başvuru şartları

Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olan PTT'nin personel alımına ilişin bekleyiş devam ederken, PTT'den heyecanlandıran bir hamle geldi. Kurum, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak Resmi Gazete'nin 19 Kasım 2019 tarihli sayısında yayımladı. Bu gelişmenin ardından gözler PTT personel alımına çevrildi. Peki, PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT'nin personel alımı ilanları hakkında ardı ardına gelen açıklamalardan ilki PTT çalışanlarının sendikası olan Birlik Haber Sen tarafından yapıldı. İkinci açıklama ise PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapıldı.


2020 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı. Ancak yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte beklentilerin artması, gözleri 2020 yılının ilk aylarına çevirdi.

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