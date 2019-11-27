2020 Yılı PMYO alımları da belli oldu. Her yıl kadın ve erkek adaylardan en az lise mezunu polis alımı yapılmakta ve sadece başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilmektedir. Resmi Gazete'de 8 Kasım 2019 tarihi ile yayımlanan kararlara göre Polis Meslek Yüksekokullarına Polis öğrencisi alımlarındaki yönetmeliklerde değişiklik yapıldığı gözlemlendi. Polis alımına başvuru yapacak adaylar öncelikle belirtilen başvuru şartlarını taşımak zorundadırlar. Geçtiğimiz günlerde bilindiği gibi polis alım yönetmeliğinde değişiklik olmuştu. Peki PMYO polis alım başvuru şartları nedir? Detaylar haberimizde

2020 PMYO TABAN PUANI NE OLDU?

PMYO taban puanları her yıl yeniden belirlenmektedir. Bu durum TYT'ye giren öğrenci sayısından ihtiyaç olan polis sayısı değişkenlerine kadar değişiklik göstermektedir. Yani puanın düşeceği veya artacağı konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Fikir edinebilmeniz açısından sizlere geçmiş yıllardaki PMYO taban puanları maddelerini sunalım.

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