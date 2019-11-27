İzin parası atılan ve ayrılana verilir Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar çıktı. 22. Hukuk Dairesi, bir işçinin yıllık izin ücretini alabilmesi için ya istifa etmesi ya da kovulmasının şart olduğuna hükmetti.

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar çıktı. 22. Hukuk Dairesi, bir işçinin yıllık izin ücretini alabilmesi için ya istifa etmesi ya da kovulmasının şart olduğuna hükmetti. Kararda, "İş sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretleri son ücret üzerinden ödenir" ifadesi yer aldı. TÜM MANŞETLER