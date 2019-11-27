İşçiye en az 745 TL

kamu işçileri için ikramiye (ilave tediye) ayı olacak. Yaklaşıkkamu işçisine 13 Aralık'ta 13 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. İşçilere her yıl verilen ikramiye; brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. Tediyeden prim ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. İşçiler yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük tediye almıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük tediyenin ilk taksiti de 9 Ağustos'ta (13 günlük) yatırılmıştı. Kalan 13 günlük tediye,'ta ödenecek. Hesaplara en azyatırılacak.