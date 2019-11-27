Kadınlar aile bütçelerine katkı yapıyor, ancak sigortaları yok. Oysa el emeği göznuru ile ailesini geçindiren bu kadınların düşük primle emekli olma hakları var. Bunun için neler yapılması gerekiyor? İşte bütün ayrıntılar... 1 Ekim 2008'den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.



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Emeklilik için iki yol var

İsteğe bağlı sigorta

Ev kadınları Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak, sigortalı olabiliyor, düzenli prim ödeyerek, emeklilik hakkını da alabiliyor. Sigortalılık süresi ise SGK'ya yapılan başvurunun kayıtlara geçmesi ile başlıyor. Ödenecek prim için altı ve üst sınır var. En az ödenecek prim, brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar. 2019 yılında ödenecek aylık en az 815.6 lira. Bunun yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12'si ise genel sağlık sigortası primidir. İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar devletin sunduğu tüm sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

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