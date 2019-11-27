Koton, Mavi, DESA ve D'S Damat Efsane Cuma indirimleri merak ediliyor. Black Friday indirimleri ne zaman bitecek? Tüm dünyada Black Friday olarak bilinen, ülkemizde ise Efsane Cuma olarak adlandırılan indirim günlerinde alışveriş çılgınlığı sürüyor. İhtiyaçlarını karşılayan tüketiciler kampanyaların ne kadar süreceğini araştırmaya başladı. İşte Black Friday indirimleri ne zaman bitecek? Efsane Cuma indirimlerine ne kadar sürecek? Merak edilen detaylar haberimizde... Black Friday 2019 yılında 29 Kasım tarihine denk geliyor. Ancak bazı firmalar Kasım ayının son haftası süresince indirimli kampanyalarını sürdürüyor.

DESA'da Efsane Günler indirimleri başlıyor!

Deri ceket, ayakkabı, çanta ve aksesuarlarda yüzde %50 + %30'a varan indirim uygulayan DESA'da zevkinize uygun birçok çeşit bulunuyor. 27 Kasım–1 Aralık tarihlerinde geçerli olacak bu kampanyada seçili ürünlere çok avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz



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