BES’in büyüklüğü 112.8 milyar TL

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) toplam fon büyüklüğü 112 milyar 800 milyon liraya ulaştı. 16 milyar lirası devlet katkısı olan toplam fonun 96 milyar lirası ise katılımcılardan geldi. BES'te katılımcı sayısı 6 milyon 826 bin 224 kişi oldu. 5 milyon 353 bin 321 çalışanın yer aldığı Otomatik Katılım Sistemi'nde ise fon tutarı 7 milyar 732 milyon oldu.
- Ekonomi
- 27.11.2019
- Gazete
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