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te ilk teklif 2.526 TL

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak. Komisyonda Türk-İş adına işçileri Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat temsil edecek.

Asgari ücrette ilk teklif 2.526 TL
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak. Komisyonda Türk-İş adına işçileri Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat temsil edecek. Türk İş'in yoksulluk araştırmasına dikkatleri çeken Irgat, 2020 yılında asgari ücretin en az 2 bin 526 lira olması gerektiğini söyledi.

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