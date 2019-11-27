Asgari ücrette ilk teklif 2.526 TL

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak. Komisyonda Türk-İş adına işçileri Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat temsil edecek. Türk İş'in yoksulluk araştırmasına dikkatleri çeken Irgat, 2020 yılında asgari ücretin en az 2 bin 526 lira olması gerektiğini söyledi.
- Ekonomi
- 27.11.2019
- Gazete
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