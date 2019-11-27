Taşeron kadro haberleri Google'da oldukça fazla aranıyor. Taşeron son dakika haberleri kadroya geçen ve halen KİT'lerde taşeron olarak çalışan binlerce işçi tarafından merakla takip ediliyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de taşeron işçi ve mevsimlik geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin karar yayımlandı. Karara göre KİT'ler ihtiyaca göre 2020'de taşeron işçileri kadroya alabilecek. Bu arada yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. İşte 27 Kasım taşeron işçi gelişmeleri ve kadroya geçen taşeron işçilere ek ödeme ile ilgili açıklamalar haberimizde.

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA ZAM VE KADRO HABERLERİ

KADROYA GEÇMEK İÇİN 2 YIL ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 . maddesinde , KİT 'lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınması için şu ifadelere yer verildi:

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibariya en az 2 yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir.

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