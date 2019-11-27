Antalya'da elektronik teknisyeni Muhammet Aksoy (34), işi gereği gittiği Isparta'da hız sınırını 1 kilometre aştığı için 235 lira radar cezası aldı. Aksoy'un itirazı üzerine Isparta Sulh Ceza Mahkemesi, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar küçük olduğu, radar cihazında sapma olabileceği gerekçesiyle söz konusu cezayı iptal etti.
- Ekonomi
- 27.11.2019
- Gazete
1 kilometrelik hız aşımına ceza
Antalya'da elektronik teknisyeni Muhammet Aksoy (34), işi gereği gittiği Isparta'da hız sınırını 1 kilometre aştığı için 235 lira radar cezası aldı. Aksoy'un itirazı üzerine Isparta Sulh Ceza Mahkemesi, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar küçük olduğu, radar cihazında sapma olabileceği gerekçesiyle söz konusu cezayı iptal etti.
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