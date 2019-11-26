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Turkcell’den yeni platform

TURKCELL, iş uygulaması 'e-Şirket' platformuyla dijitalleşme sürecine katkı sunarken, bir yandan da vergi ile ilgili yasal zorunlulukları yerine getirmelerine imkan tanıyor.

Turkcell’den yeni platform
TURKCELL, iş uygulaması 'e-Şirket' platformuyla dijitalleşme sürecine katkı sunarken, bir yandan da vergi ile ilgili yasal zorunlulukları yerine getirmelerine imkan tanıyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, KOBİ'lerin vergi uyum süreçlerini dijital ortama taşımaları ve kolayca takip edebilmeleri için e-Şirket platformu ile çözüm sunduklarını söyledi.

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