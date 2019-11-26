Merkez Bankası tarafından Haziran ayından bu yana yapılan 1000 baz puanlık faiz indirimi sonrası bankaların kredi faiz oranları kadar vadeli hesap faiz oranları da gerilemeyi sürdürüyor. Yapılan faiz indirimleri sonrası bankaların vadeli mevduat faiz oranları da gerilemeye devam ediyor. İşte banka banka tüm bankaların 32 günlük faiz oranları listesi ile en yüksek mevduat faiz oranları ve faiz hesaplama! 10 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?Türk Lirası mevduat ve döviz tevdiat hesapları için uygulanacak değişken faiz hesaplama yöntemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygun görüşü alınmak suretiyle bankalarca belirleniyor.



EN FAZLA MEVDUAT FAİZ ORANI HANGİ BANKADA?

Burgan Bank beklenmedik bir hamle yapmış ve en yüksek faiz oranı rakamını yükselterek yüzde 14.10 seviyesine çekti.

ING Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 16,00

Fibabanka Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 14.00

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