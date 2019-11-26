Migros iPhone 11 kampanyası! Her yıl odluğu gibi bu sene de Black Firday indirimleri çeşitli mağazalarda başladı.Black Friday için kampanya hazırlayan markalardan biri ise Migros oldu. Migros'un indirim kampanyası dikkat çekti. İşte Migros Black Friday indirimi! Detaylar haberimizde... Migros da Black Friday için, Müthiş Cuma kampanyasını bugünden itibaren başlattı. Çeşitli üründe indirim fırsatı olan kampanyanın öne çıkan ürünü ise Apple iPhone 11. Migros çeşitli renkleri ile 64 GB Aplle iPhone 11'i 7.999 TL yerine 5.999 TL'ye satacağını duyurdu. Kampanya stoklarla sınırlı.



IPHONE 11 HANGİ MİGROS'LARDA SATILIYOR?

Telefonlar hiper formatlı ve konsept mağazalarda satışa sunuldu. Cep telefonu satılan mağazalara ait liste migroskop dergisinde yer alıyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ