Kutsal topraklara gitmek için hac başvuru yapmak isteyen hacı adayları 2020 yılı hac ön kayıt işlemleri nasıl yapılır araştırması yapıyor. 2020 yılı hac ön kayıt işlemleri başladı ve 13 Aralık'a kadar devam edecek. 2020 hac ön kayıt başvuru için 25 lira ilgili bankalara ödenecek. Hac kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Hac, bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak anlamına gelmektedir. İslâm'ın beş esasından biri de hacca gitmektir. Hac, Kâbe'yi ve etrafındaki kutsal mekânları, hac mevsiminde, usulüne uygun olarak ziyaret etmektir.

2020 hac kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

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