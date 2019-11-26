1864'te kurulan ve Türkiye'nin ilk şekerleme markalarından Hafız Mustafa, Dubai'de 5 milyon dolara yeni mağaza açtı. 500 metrekarelik mağazada 200'ü aşkın ürün çeşidi ile hizmet verecek Hafız Mustafa, yine Dubai'de açtığı 2 bin metrekarelik üretim tesisi ile de 120'yi aşkın ürünü yerinde üretecek. Hafız Mustafa Başkanı Avni Ongurlar, "Dubai ilk yurt dışı mağazamız" dedi.
- Ekonomi
- 26.11.2019
- Gazete
Dubai çıkarması
1864'te kurulan ve Türkiye'nin ilk şekerleme markalarından Hafız Mustafa, Dubai'de 5 milyon dolara yeni mağaza açtı. 500 metrekarelik mağazada 200'ü aşkın ürün çeşidi ile hizmet verecek
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