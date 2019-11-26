Asgari ücret pazarlığı için sayılı günler kaldı. Merak edilen zam tutarı görüşmeler sonucunda ortaya çıkacak. Peki asgari ücretle çalışan 8.5 milyon kişinin maaş dışındaki hakları neler? İşte bütün detayları... Yasalara göre haftada 45 saatten fazla işçi çalıştırmak yasak. Bu süre haftanın günlerine bölünerek günlük çalışma süresi belirlenir. Yani haftada 5 gün çalıştığınızı varsayarsak günlük çalışma saatiniz 9 saattir. Asgari ücretli, ücretin gecikmesi veya hiç ödenmemesi halinde iş akdini feshetme ve kıdem tazminatı talebinde bulunma hakkına sahip. Peki asgari ücretlinin kıdem, ihbar, yıllık izin hakları neler? Asgari ücrete ek zam son dakika ne kadar olacak? Detaylar takvim.com.tr'de

ASGARİ ÜCRETİN ZAMANINDA ÖDENMESİ

Kanunlara göre; 'asgari ücret', bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına geliyor. Asgari ücretin altında eleman çalıştırmak yasak. 4857 sayılı kanun kapsamında koruma altına alınan asgari ücret ödemeleri, en geç bir ay içerisinde yatırılmak zorunda.

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