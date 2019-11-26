Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.11.2019 09:50
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 09:57

le çalışan kişinin maaş dışındaki hakları neler?

li çalışanların maaş hakkı dışında bazı hakları vardır ve bunların bilinmesi gerekmektedir. Asgari ücretli, ücretin gecikmesi veya hiç ödenmemesi halinde iş akdini feshetme ve tazminatı talebinde bulunma hakkına sahip. Diğer yandan çalışan, ücretinin eksiksiz yatırılmasını isteme hakkına sahip. Bu arada 2020 yılında asgari ücrete yapılacak oranına ilişkin muhtemel rakamlar belli olsa da vatandaşların bir diğer talebi vergilerin kaldırılması. Asgari ücretin altında eleman çalıştırmak yasak. Peki Asgari ücretle çalışan kişinin maaş dışındaki hakları neler? ne kadar olacak? İşte detaylar

Asgari ücret pazarlığı için sayılı günler kaldı. Merak edilen zam tutarı görüşmeler sonucunda ortaya çıkacak. Peki asgari ücretle çalışan 8.5 milyon kişinin maaş dışındaki hakları neler? İşte bütün detayları... Yasalara göre haftada 45 saatten fazla işçi çalıştırmak yasak. Bu süre haftanın günlerine bölünerek günlük çalışma süresi belirlenir. Yani haftada 5 gün çalıştığınızı varsayarsak günlük çalışma saatiniz 9 saattir. Asgari ücretli, ücretin gecikmesi veya hiç ödenmemesi halinde iş akdini feshetme ve kıdem tazminatı talebinde bulunma hakkına sahip. Peki asgari ücretlinin kıdem, ihbar, yıllık izin hakları neler? Asgari ücrete ek zam son dakika ne kadar olacak? Detaylar takvim.com.tr'de

ASGARİ ÜCRETİN ZAMANINDA ÖDENMESİ

Kanunlara göre; 'asgari ücret', bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına geliyor. Asgari ücretin altında eleman çalıştırmak yasak. 4857 sayılı kanun kapsamında koruma altına alınan asgari ücret ödemeleri, en geç bir ay içerisinde yatırılmak zorunda.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAsgari ücretle çalışan kişinin maaş dışındaki hakları neler?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri