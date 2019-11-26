Türkiye'de iş hayatında 12 milyon kadar çalışanın asgari ücretli olduğu biliniyor. Asgari ücretli vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarında ne kadar kredi kullanabilir? Asgari ücretliye cazip oranlarla kredi veren bankalar hangileri?



Asgari Ücretliye Kredi Veren Bankalar

Asgari ücretli vatandaşların kredi sicillerinin düzgün olması ve kredi puanlarının yeterli seviyede yer alması durumunda bankalardan kredi kullanmaları mümkündür. Bankaların çoğu asgari ücretli vatandaşların gelirleri doğrultusunda ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlemektedir.

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