Efsane Cuma ile alışveriş izdihamı devam ediyor. Black Friday öteki adıyla Efsane Cuma indirimleri başladı. Efsaneleşmiş Cuma indirimleri 22 Kasım'da başladı ve ay sonuna kadar devam edecek. Peki Efsane Cuma indirimi meydana getiren markalar hangisi? İşte Black Friday indirimi icra eden tüm markalar ve detaylar. Son yıllarda hem insanların hem de mağaza sahiplerinin yararlandığı bu indirimler artık tüm dünya da normal olarak karşılanmaktadır.

ZARA İNDİRİMLERİ

Zara Black Friday 2019 indirimleri 22 Kasım Perşembe gecesi saat 22:00 den sonra başlayacak. Zara, Zara Home, Bershka, Oysho, Stradiverius, Pull and Bear, gibi mağazalarda %50'ye varan indirimler ile beğenip almak istediğiniz her şey için şimdi tam sırası.

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Black Friday kapsamında Efsane Cuma indirimi yapan markalar hangisi?

Black Friday indirimine onlarca mağaza ve markalar dahil oldu. Bunların başında Hepsiburada, Gittigidiyor, Trendyol, Mediamarkt, Teknosa, İdefix, IKEA, Vivense, Watsons, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Zara, HM, Nike Steam, Gratis, Teknosa gibi büyük markalar gelmektedir. Bunların yanında daha onlarca marka ve mağaza Black Friday indirimi yapıyor.