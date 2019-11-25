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  • 25.11.2019 17:28
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 17:31

ne zaman kaç gün sürecek? tam liste

Büyük bir heyecanla beklenen yani alışveriş günleri devam ediyor. Her yıl 1 hafta süren sırasında milyonlarca ürün alınıyor. Efsane Cuma indirim kampanyasına katılan 10'larca büyük marka var. Teknosa, Trendyol, Hepsiburada, Zara, Nike, Gratis, Morhipo Black Friday indirimi yapan markalardan sadece bazılarıdır. Efsane Cuma indirimleri tam liste haberimizde. Bugün tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday adını almıştır. Philadelphia'da alışverişten dolayı izdihamların yaşanması ve trafiğin altüst olmasından dolayı bu adı almıştır.

Zara indirimleri ne zaman kaç gün sürecek?

Efsane Cuma ile alışveriş izdihamı devam ediyor. Black Friday öteki adıyla Efsane Cuma indirimleri başladı. Efsaneleşmiş Cuma indirimleri 22 Kasım'da başladı ve ay sonuna kadar devam edecek. Peki Efsane Cuma indirimi meydana getiren markalar hangisi? İşte Black Friday indirimi icra eden tüm markalar ve detaylar. Son yıllarda hem insanların hem de mağaza sahiplerinin yararlandığı bu indirimler artık tüm dünya da normal olarak karşılanmaktadır.

ZARA İNDİRİMLERİ

Zara Black Friday 2019 indirimleri 22 Kasım Perşembe gecesi saat 22:00 den sonra başlayacak. Zara, Zara Home, Bershka, Oysho, Stradiverius, Pull and Bear, gibi mağazalarda %50'ye varan indirimler ile beğenip almak istediğiniz her şey için şimdi tam sırası.

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Black Friday kapsamında Efsane Cuma indirimi yapan markalar hangisi?

Black Friday indirimine onlarca mağaza ve markalar dahil oldu. Bunların başında Hepsiburada, Gittigidiyor, Trendyol, Mediamarkt, Teknosa, İdefix, IKEA, Vivense, Watsons, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Zara, HM, Nike Steam, Gratis, Teknosa gibi büyük markalar gelmektedir. Bunların yanında daha onlarca marka ve mağaza Black Friday indirimi yapıyor.

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