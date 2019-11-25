2020 yılı asgari ücretli çalışanlar tarafından merakla bekleniyor. Vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında AGİ zammı ve asgari ücret konuları geliyor. Asgari ücret ile çalışanları yakından ilgilendiren 2020 asgari ücret zammı ile ilgili olarak zam oranları hemen hemen ortaya çıkmaya başladı. Asgari ücret ile çalışanlar 2020 yılı asgari ücret maaşı ne kadar olacağını merak ederken asgari ücret zammı hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya başlandı. Asgari ücret ile çalışanların merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de

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İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tespit toplantısının ilkinin 2 Aralık'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınde gerçekleştirilecek. Taraflar yeni asgari ücretin belirlenmesi için bir araya gelecek.

Taraflar yeni asgari ücretin belirlenmesi için bir araya gelecek.İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Ayrıca komisyonun son toplantısı yine bakanlıkta gerçekleştirilecek.

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