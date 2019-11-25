Yeni masraf çıkarılamayacak Masraf ve komisyon ücretleri sınırlanan bankaların yeni ücretli hizmet kalemleri icat etmesinin önü kapanıyor. Başkan Tayyip Erdoğan, ücret ve komisyonları frenleyecek bir karara imza attı.

Masraf ve komisyon ücretleri sınırlanan bankaların yeni ücretli hizmet kalemleri icat etmesinin önü kapanıyor. Başkan Tayyip Erdoğan, ücret ve komisyonları frenleyecek bir karara imza attı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, bankalar için 2020'de Ücret Komisyon İlan Formatı oluşturulacak.





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