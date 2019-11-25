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  • 26.11.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 09:26

ne kadar, alım şartları nedir? nasıl alınır?

Türkiye'de 82 milyonluk nüfusun, 7 milyonu 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor. Halk arasında daha çok yaşlılık aylığı olarak bilinen 65 yaş aylığı adından da anlaşılacağı gibi 65 yaş ve üstünde bulunan yaşlılara yardım sağlamak için verilen bir aylıktır. Son günlerde konuyla ilgili çeşitli aramalar yapılırken vatandaşlar en sık başvurular hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, nasıl yapılır? Konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için, https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/2022-ayliklari/ linkinde bulunan yaşlılık aylığı ile ilgili yazısını okuyabilirsiniz.

Her ay 637 lira verilecek! İşte başvuru şartları

65 yaş aylığı başvurusu oldukça merak ediliyor. Türkiye'de 82 milyonluk nüfusun, 7 milyonu 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor. Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından '65 yaş aylığı' adı altında maaş bağlanıyor. 650 bin vatandaş bu haktan yararlanıyor. Daha önce üç ayda bir yatırılan bu maaş, Eylül 2018 itibarıyla aylık ödenmeye başlamıştı. Aylık ödenen tutar da 1 Temmuz'dan bu yana 637 lira. Peki, yaşlılık aylığına kimler başvurabilir? 65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların cevapları için hazırladığımız haberimizin ayrıntıları…

65 YAŞ AYLIĞI ŞARTLARI NEDİR?

2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. 65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: 'Yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkincisi hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, SGK'dan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor.

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