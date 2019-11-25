Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Milyonlarca emekli vatandaşımızın yüzü gülmeye devam ediyor. SGK SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlarımız için kredi ve avans ödemesi yapılacak. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Peki SGK SSK Bağkur emeklisi 10 maaş kredi 3 maaş avans başvurusu nasıl yapılır? Bu arada açıklanan veriler doğrultusunda; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak.

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3 MAAŞ AVANS UYGULAMASI NE ZAMAN YÜRÜLÜĞE GİRECEK?

Emekli vatandaşların merak ettikleri bir diğer konu ise avans konusu. SGK'nın uygulamada olan düzenlemelerinden 3 maaşlık avans ise her emekli vatandaşa verilmiyor. Burada özel durumları olan emekli vatandaşlara sağlanan maaş avansın şu şekilde sağlanıyor. Emeklilik gerekli şartları sağlamış olan vatandaşlar; emekli olmak için SGK'ya başvuruda bulunuyor. SGK gerekli evrakların teslimi ve işlemlerin tamamlanması ile emekli olacak vatandaşın emekliliğini sağlıyor. Ancak burada belirli bir süre bekleniyor.

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