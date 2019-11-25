KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında faiz ve kar payı oranlarını 175 baz puan indirdiklerini duyurdu. Küçük ve orta ölçekli işletmeler daha uygun faiz oranlı kredi kullanabilecek... Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 3624 sayılı kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan bir kamu kuruluşudur.

KOBi Finansman Destek Programı Devreye Alındı

Basın açıklamasında bulunan KOSGEB Başkanı Uzkurt, kurumun Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türkiye'de faaliyet gösteren 10 banka ile protokol imzalayarak, KOBİ Finansman Destek Programı'nı devreye aldıklarını ifade etti. Türk ekonomisinde son dönemde başlayan yeniden canlanmanın kredi faiz oranlarındaki düşüşü de beraberinde getirdiğini kaydeden Uzkurt, KOBİ'lerin kredi desteklerine çok daha kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için KOSGEB'in yeni bir destek programı geliştirip uygulamaya koyduğunu söyledi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ