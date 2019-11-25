Konut kredisi indirimleri vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu bağlamda en uygun oran katılım bankalarında Albaraka Türk Katılım Bankası'nın oldu. Konut finansmanı kar payı oranı yüzde 0.97 - vade imkanı 60 ay olurken, Kuveyt Türk Katılım Bankası ise konut finansmanı kar payı oranı yüzde 0.95 ile 0.98 - vade imkanı 120 ay seçeneği sunuyor. Bankalar müşterileri daha kısa sürede ev sahibi olsun diye konut kredisi isminde yeni bir kredi türü oluşturmuşlardır. Böylece belirli bir süreliğine bankaya olan borcunuzu öderken kendi evinizde de oturmuş olacaksınız. İşte 120 ve 180 ay vade ile 0.95, 0.97, 0.98 ve 0.99 faiz oranıyla konut kredisi veren bankalar...

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