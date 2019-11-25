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  • 25.11.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 10:14

düştü! 0.95, 0.97, 0.98 ve yla kredi veren bankalar

Konut kredisi için peş peşe indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşların en fazla merak ettiği vade tercihi ise; 120 ve 180 ay vade oluyor. Kamu bankaları olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından uzun süredir sağlanan sağlanan yüzde 0.99 oranlı konut kredisinde, en uygun oran yine değişti. Uzun bir zamandır ING Bank tarafından sağlanan 0.98'lik konut kredisi ile Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın sağladığı yüzde 0.98 kar payı oranlı konut finansmanı, Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından indirildi. 60 ay vadeli konut finansmanı kampanyasında kar payı oranı 0.97 seviyesine düştü. İşte 120 ve 180 ay vade ile 0.95, 0.97, 0.98 ve yla konut kredisi veren bankalar...

0.95, 0.97, 0.98 ve 0.99 faiz oranıyla kredi veren bankalar

Konut kredisi indirimleri vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu bağlamda en uygun oran katılım bankalarında Albaraka Türk Katılım Bankası'nın oldu. Konut finansmanı kar payı oranı yüzde 0.97 - vade imkanı 60 ay olurken, Kuveyt Türk Katılım Bankası ise konut finansmanı kar payı oranı yüzde 0.95 ile 0.98 - vade imkanı 120 ay seçeneği sunuyor. Bankalar müşterileri daha kısa sürede ev sahibi olsun diye konut kredisi isminde yeni bir kredi türü oluşturmuşlardır. Böylece belirli bir süreliğine bankaya olan borcunuzu öderken kendi evinizde de oturmuş olacaksınız. İşte 120 ve 180 ay vade ile 0.95, 0.97, 0.98 ve 0.99 faiz oranıyla konut kredisi veren bankalar...

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