İhtiyaç kredisi vatandaşların anlık nakit ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Bu bağlamda 26 Kasım ihtiyaç kredisi faiz oranları merak ediliyor. En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.98 oranı ile TEB hoşgeldin faizli ihtiyaç kredisi paketinde uygulanıyor. ING Bank tarafından uygulanan yüzde 0.99 ihtiyaç kredisi faiz oranı da yüzde 1 altında olması nedeni ile büyük başvuru görüyor. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. İşte 26 Kasım ING, TEB, Denizbank ve Fibabanka güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları...



ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası kurumsal internet sitesi üzerinden "Hesap Makinesi" programını kullanarak, kullanmak istediğiniz kredi tutarına göre aylık ödemeniz gereken taksitleri ve toplam ödeme tutarını önceden görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra kullanılan tüketici kredisi tutarına göre değişiklik gösteren en cazip faiz oranlarından da yararlanabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama şu şekilde yapılmaktadır: Kredi adı: Tüketici Ürün Paketi Kredi tutarı: 10 bin TL Kredi vadesi: 48 ay Kredi aylık faiz oranı: %1,35 Aylık taksit tutarı: 301,33 TL Yıllık maliyet oranı: %21,6272

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