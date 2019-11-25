Türkiye'de 82 milyonluk nüfusun, 7 milyonu 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor. Halk arasında daha çok yaşlılık aylığı olarak bilinen 65 yaş aylığı adından da anlaşılacağı gibi 65 yaş ve üstünde bulunan yaşlılara yardım sağlamak için verilen bir aylıktır. Son günlerde konuyla ilgili çeşitli aramalar yapılırken vatandaşlar en sık başvurular hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, 65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır? Konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/2022-ayliklari/ linkinde bulunan yaşlılık aylığı ile ilgili yazısını okuyabilirsiniz.

65 YAŞ AYLIĞI ŞARTLARI NEDİR?

2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. 65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: 'Yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkincisi hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, SGK'dan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor.

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