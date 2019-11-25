25 Kasım güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları listesi oldukça merak ediliyor. Özel bankaların son dakika faiz indirim haberleri gelmeye devam ediyor. İşte 25 Kasım 2019 tarihli tüm bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları listesi ile en uygun kredi veren bankalar ve faizlerde son durum! Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir. İşte 25 Kasım ING, TEB, Denizbank ve Fibabanka güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları...



ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası kurumsal internet sitesi üzerinden "Hesap Makinesi" programını kullanarak, kullanmak istediğiniz kredi tutarına göre aylık ödemeniz gereken taksitleri ve toplam ödeme tutarını önceden görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra kullanılan tüketici kredisi tutarına göre değişiklik gösteren en cazip faiz oranlarından da yararlanabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama şu şekilde yapılmaktadır: Kredi adı: Tüketici Ürün Paketi Kredi tutarı: 10 bin TL Kredi vadesi: 48 ay Kredi aylık faiz oranı: %1,35 Aylık taksit tutarı: 301,33 TL Yıllık maliyet oranı: %21,6272

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