Enflasyon rakamlarının ve Merkez Bankası'nın belirlediği politika faizinin düşmesiyle birlikte bankalar konut kredisi faiz oranlarında indirim yapmaya devam ediyor. Kamu bankaları faiz oranlarını 0.99'a çekmişti. Kamu bankaları anlaşmalı inşaat şirketleri ile yaptığı anlaşma sonucunda faizi 0,78'den verebiliyor. Kamu bankalarının bu hamlesine karşılık, özel bankalardan da indirim beklentisi vardı. Özel bankalarda faiz oranları ise 0,78 seviyesine indi. ING bank geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bu durum, konut almak isteyenleri oldukça rahatlattı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, ING, Akbank ve Yapıkredi faiz oranları...

ANLAŞMALI BANKALARDA FAİZLER 0.78 SEVİYELERİNDE

İndirim yarışı sürerken kamu bankaları bir hamle daha yapıp, yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan anlaşmalı konut projelerine 180 ayda yüzde 0.79 oran uygulamaya başladı. Ancak bu oran yeni konut alımlarında geçerli olacak. Özellerde ise Türkiye İş Bankası anlaşmalı projelerde kredi faiz oranını 120 ayda yüzde 0.78'e kadar indirdi.

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