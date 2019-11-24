Trendyol Efsane Günler indirimi! Trendyol Efsane günler indirimi 25 Kasım saat 00:00'da başlıyor. 5 gün sürecek Black Friday indirimlerinde birbirinden güzel ürünler sahiplerini bulacak. Cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya ve binlerce ürün satılacak. ECHO Awards'ta 12 ödül birden alan Trendyol fırsatları ile tüketicileri mutlu ediyor. Trendyol'un Efsane Günler kampanyasına, az bir süre kaldı. Son yıllarda e-ticaretin gelişmesi ile Black Friday indirimleri sadece Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere'deki mağazalara değil, tüm dünyaya yayıldı.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Efsane Cuma indirimleri bu sene de büyük bir heyecanla bekleniliyor. Dünyada Black Friday olarak geçen tarihlerde birçok marka Efsane Cuma indirimlerini düzenliyor. Bazı markalarda Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım saat 21:00'da başladı. Bazı markalarda ise indirimler 25 Kasım'da başlayacak ve 29 Kasım'a kadar devam edecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ