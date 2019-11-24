Taşeron işçi - 2020 senesinde iyi bir oranda zam bekleyen taşeron işçiler için asgari ücret zammı büyük önem taşıyor. Asgari ücrete yapılacak zam oranının taşeron işçilere yapılacak zam oranını ciddi manada etkilemesi beklenirken bu konuya dair son dakika değerlendirmesi geldi. Peki kadrolu taşeron işçi ilave ödemelerle birlikte maaşları ne kadar? taşeron işçilere zam veya ek ödeme yapılacak mı? Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? Kadroya geçen taşeron işçi asgari ücret zammı son durum ne? İşte detaylar…

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ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK ZAMMIN ALTINDA KALABİLİR

Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda konuşulan rakamlar arasında 2020 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranı da bulunuyor. Ancak asgari ücrete yapılacak zam oranının tam anlamıyla taşeron işçilere verilmeme durumu bulunuyor. Asgari ücretin yılda bir defa zam alması, taşeron işçilerin maaşlarına ise yılda 2 defa zam yapılması bu değerlendirmenin yapılmasına neden oldu.