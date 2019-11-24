Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası kademeli olarak düşüşe geçen ve en düşük 5.68'i gören dolar/TL, dünkü kapanışta yukarı yönlü seyir izledi. Piyasalar 12 Aralık'taki yılın son faiz kararını bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Kasım güncel döviz kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

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