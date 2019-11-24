2020 yılına artık sayılı günler kala milyonlarca emekli vatandaş emekli maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Bu anlamda emekli maaşlarının ne kadar olacağı merakla araştırılmaya devam ediyor. Emekliler Ocak zammı merakla bekliyor. Zam oranını gösterecek enflasyon verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor. SSK ve Bağ- Kur'lulara 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Peki bu artışlarla 2020 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2020 Ocak ayı zamlı yeni emekli maaşı listesi...

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GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Ocak'ta emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de artacak. Yüzde 6.82'lik 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur'luların gelirlerinde 80 ile 401 lira arasında artış yaşanacak. Peki bu artışlarla 2020 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2020 Ocak ayı zamlı yeni emekli maaşı listesi... Emekliler Ocak zammı merakla bekliyor. Zam oranını gösterecek enflasyon verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor.

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