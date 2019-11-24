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  • 24.11.2019 12:25
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 12:28

Emekli maaşlarına ne an, hangi tarihte zam yapılacak? İşte

Emekli maaşının 2020 yılında ne kadar olacağı birçok kişi tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Peki, Emekli maaşlarına ne an zam yapılacak? Emekli maaş listesi! Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 6.82 artışa göre ve emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 80,61 ile 401,5 lira arasında artış yaşanacak. Kasım ve Aralık una göre bu oran artacak ya da azalacak. Peki SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ne zaman, hangi tarihte zam yapılacak? İşte tüm detaylar

Emekli maaşlarına ne zaman, hangi tarihte zam yapılacak?

2020 yılına artık sayılı günler kala milyonlarca emekli vatandaş emekli maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Bu anlamda emekli maaşlarının ne kadar olacağı merakla araştırılmaya devam ediyor. Emekliler Ocak zammı merakla bekliyor. Zam oranını gösterecek enflasyon verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor. SSK ve Bağ- Kur'lulara 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Peki bu artışlarla 2020 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2020 Ocak ayı zamlı yeni emekli maaşı listesi...

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GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Ocak'ta emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de artacak. Yüzde 6.82'lik 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur'luların gelirlerinde 80 ile 401 lira arasında artış yaşanacak. Peki bu artışlarla 2020 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2020 Ocak ayı zamlı yeni emekli maaşı listesi... Emekliler Ocak zammı merakla bekliyor. Zam oranını gösterecek enflasyon verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor.

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