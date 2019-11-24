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Fiyat oyununa dikkat!

Çeşitli bahanelerle indirim kampanyası adı altında tüketicinin kandırılımasına şikayet yağdı. yaptığı açıklama ile sitelerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken konular sıraladı. Bakanlık açıklamasında tüketici hakem heyetlerine ve bakanlığa şikayetlerin iletilmesi istendi.

Fiyat oyununa dikkat!
Çeşitli bahanelerle indirim kampanyası adı altında tüketicinin kandırılımasına şikayet yağdı. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklama ile sitelerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken konular sıraladı. Bakanlık açıklamasında tüketici hakem heyetlerine ve bakanlığa şikayetlerin iletilmesi istendi.

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