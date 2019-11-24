Fiyat oyununa dikkat!

Çeşitli bahanelerle indirim kampanyası adı altında tüketicinin kandırılımasına şikayet yağdı. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklama ile internet sitelerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken konular sıraladı. Bakanlık açıklamasında tüketici hakem heyetlerine ve bakanlığa şikayetlerin iletilmesi istendi.
- Ekonomi
- 24.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.