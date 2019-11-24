Engelliye 796 bakana 1.444 TL! Engelli ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Devlet belli şartlarda engelliye ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. Bu ödemeler Ocak'ta memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 4.31'lik orana göre yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509,12 liradan 531,06 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı ise 763,69 liradan 796,61 liraya çıkacak. Evde engelli yakınına bakanların maaşı ise bin 444 lira olacak.
- Ekonomi
- 24.11.2019
- Gazete
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