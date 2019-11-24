Ülkemizde milyonlarca vatandaş emekli, memur, asgari ücretli, engelli ve işsizlik maaşı artışını merakla bekliyor. 2020 bütçesinde emekliye ayrılan pay % 14, memurun ödeneği % 13.5 arttı. Yaşlılar için % 17, engelli bakımı için % 11 fazla para ayrıldı... İşte kim ne kadar alacak o tablo. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar maaş zam oranları hakkında bir gelişme yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda Kasım ayının ortalarında arama motorlarında merakla sorgulatılanlar arasında "emekli, memur, asgari ücretli, engelli ve işsizlik evde bakım maaşı artışı" bulunuyor. Peki, 2020 bütçesinde maaşlara yapılacak zam ile birlikte emekli maaşı, memur ödeneği, yaşlılar ve engelli bakımı için ödenen paralarda ne kadar artış yaşanacak? Kim ne kadar alacak?

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GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Ocak'ta emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de artacak. Yüzde 6.82'lik 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur'luların gelirlerinde 80 ile 401 lira arasında artış yaşanacak. Peki bu artışlarla 2020 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2020 Ocak ayı zamlı yeni emekli maaşı listesi... Emekliler Ocak zammı merakla bekliyor. Zam oranını gösterecek enflasyon verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor.

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