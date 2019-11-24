Taşeron İşçi – 4D'li taşeron işçi ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Taşeron ve kamu işçileri için tediye miktarları belirlendi. Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak edilmişti. Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda konuşulan rakamlar arasında 2020 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranı da bulunuyor. Ancak asgari ücrete yapılacak zam oranının tam anlamıyla taşeron işçilere verilmeme durumu bulunuyor.

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İŞÇİLER ENFLASYON FARKI İSTİYOR

Düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor.