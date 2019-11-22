Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı!

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda bir araya geldi. İlk olarak basın mensuplarını ağırlayan, bugün de ziyaretçilere kapılarını açan fuarda elektrikli ve hibrit modellerin ağırlığı dikkat çekiyor. Binden fazla modelin ziyaretçilere sunulacağı fuarda; otomotiv üreticileri geleceğe dair mesajlar veren fütüristik modellerini de sergiliyor.
SIRA DIŞI ÇİZGİLER
Martı kanat kapıları ve fütüristik kokpitiyle dikkat çeken Lexus LF30'daki 4 elektrikli motor toplamda 536 beygir güç üretiyor.
SIRA DIŞI ÇİZGİLER
Martı kanat kapıları ve fütüristik kokpitiyle dikkat çeken Lexus LF30'daki 4 elektrikli motor toplamda 536 beygir güç üretiyor.
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