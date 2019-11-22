Erken davranan kazanır | Anneye 5.119 TL erkeğe 3.839 TL

Erken emeklilik için borçlanma yapmayı planlayanlar dikkat! Elinizi çabuk tutun. Asgari ücretin 1 Ocak'ta artmasıyla, borçlanma tutarları da yükselecek. Bu tarih gelmeden harekete geçenler kazançlı çıkacak. En düşük borçlanma tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Halen 1 aylık borçlanma için en az 818,69, 18 aylık askerlik borçlanmasına 14 bin 736, 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanmasına 19 bin 648 lira ödeniyor. Asgari ücret yüzde 12 zamlanırsa, 18 aylık askerlik borçlanması bin 768 lira artışla 16 bin 504, 24 aylık doğum borçlanması 2 bin 358 lira artışla 22 bin 6 liraya çıkacak. Asgari ücret yüzde 26.05 artırılırsa da askerlik borçlanmasına 3 bin 839, doğum borçlanmasına 5 bin 119 lira daha fazla ödenecek.
- Ekonomi
- 22.11.2019
- Gazete
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