Bugünkü
Takvim

Erken davranan kazanır | Anneye 5.119 TL erkeğe 3.839 TL

Doğum ve askerlik borçlanması yapacaklar dikkat! ’ta ödenecek tutarlar artacak. Erken davranmayan anneler 5 bin 119, erkekler 3 bin 839 lira daha fazla ödeme yapabilecek

Erken davranan kazanır
Erken emeklilik için borçlanma yapmayı planlayanlar dikkat! Elinizi çabuk tutun. in 1 Ocak'ta artmasıyla, borçlanma tutarları da yükselecek. Bu tarih gelmeden harekete geçenler kazançlı çıkacak. En düşük borçlanma tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Halen 1 aylık borçlanma için en az 818,69, 18 aylık askerlik borçlanmasına 14 bin 736, 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanmasına 19 bin 648 lira ödeniyor. Asgari ücret yüzde 12 zamlanırsa, 18 aylık askerlik borçlanması bin 768 lira artışla 16 bin 504, 24 aylık doğum borçlanması 2 bin 358 lira artışla 22 bin 6 liraya çıkacak. Asgari ücret yüzde 26.05 artırılırsa da askerlik borçlanmasına 3 bin 839, doğum borçlanmasına 5 bin 119 lira daha fazla ödenecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriErken davranan kazanır | Anneye 5.119 TL erkeğe 3.839 TL
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri