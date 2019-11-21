yılında üretene, yatırım yapana destekler sürecek. İmalat sanayiinde rekabet gücü ve verimliliğin geliştirilerek yüksek katma değerli üretimin artırılması hedefleniyor. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre;destekleri içinde imalat sanayisine ayrılan pay kademeli olarak'e çıkarılırken, öncelikli imalat sanayisinin payı da'ye yükseltilecek. Bu alanda sağlanacak desteklerin yalınlaştırılması planlanırken, hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modellerine geçilecek.