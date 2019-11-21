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Üretene tam destek! desteklerinden imalat sanayiine ayrılan pay artırılacak

2020’nin yol haritası hazır. desteklerinden imalat sanayiine ayrılan pay artırılacak. Teknolojik üretim, stratejik yatırımlar desteklenecek. Faizsiz, uzun vadeli destekler sağlanacak...



2020 yılında üretene, yatırım yapana destekler sürecek. İmalat sanayiinde rekabet gücü ve verimliliğin geliştirilerek yüksek katma değerli üretimin artırılması hedefleniyor. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre;

KOSGEB destekleri içinde imalat sanayisine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e çıkarılırken, öncelikli imalat sanayisinin payı da yüzde 50'ye yükseltilecek. Bu alanda sağlanacak desteklerin yalınlaştırılması planlanırken, hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modellerine geçilecek.

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