Emekliye intibak zammı, 3600 ek gösterge düzenlemesi ve 2020'de yapılacak olan emekli maaşı desteği hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Emekli maaşına destek müjdesi vatandaşları heyecanlandırdı. Hükümet, 12 milyon emeklinin refah düzeyini yükseltmek, gelişme hızından daha fazla pay almalarını sağlamak için 2020'de de tüm imkanları sunacak. Sunulacak olan destekler arasında ek ödeme, intibak düzenlemesi de bulunuyor. Emekli maaşına yapılacak olan yeni uygulaması sizler için derledik.

İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i göstermiş, kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis'e birçok kez teklif sunulmuştu. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. Öte yandan,3 farklı emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde.

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