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  • 21.11.2019 11:36
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 11:38

Emekliye intibak mı, si! 2020'de emekli maaşı desteği...

Emekli maaşı intibak mı ve 3600 ek gösterge gelişmeleri oldukça merak ediliyor. 2020 yılında emekli maaşlarına bir çok destek verilecek. Bu bağlamda verilecek destekler arasında Ocak ayı maaş zammı da var. Açıklanacak olan rakamlarına göre zam oranı belli olacak. Tüm emeklilere 2 kez biner lira bayram ikramiyesi ödenecek. Düşük faizli kredilerle destek verilerek emeklilerin işyeri açmaları desteklenecek. Kamu çalışanlarını ilgilendiren si de gündemde yer alıyor. Bu düzenlemeden yaklaşık 1 milyon emekli polis, öğretmen, din görevlisinin de yararlanması öngörülüyor.

Emekliye intibak zammı, 3600 ek gösterge düzenlemesi!

Emekliye intibak zammı, 3600 ek gösterge düzenlemesi ve 2020'de yapılacak olan emekli maaşı desteği hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Emekli maaşına destek müjdesi vatandaşları heyecanlandırdı. Hükümet, 12 milyon emeklinin refah düzeyini yükseltmek, gelişme hızından daha fazla pay almalarını sağlamak için 2020'de de tüm imkanları sunacak. Sunulacak olan destekler arasında ek ödeme, intibak düzenlemesi de bulunuyor. Emekli maaşına yapılacak olan yeni uygulaması sizler için derledik.

İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i göstermiş, kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis'e birçok kez teklif sunulmuştu. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. Öte yandan,3 farklı emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde.

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